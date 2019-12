O volume de negócios das empresas de comércio em Portugal totalizou 145,1 mil milhões de euros em 2018, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este número significa um crescimento do volume de negócios de 5,5%, face ao ano anterior. Ainda assim, a subida representa uma desaceleração depois de em 2017 a subida ter sido de 7,3%. De acordo com o INE, o valor acrescentado bruto atingiu os 18,8 mil milhões de euros crescendo 5,2% (+7,7% em 2017). A margem comercial situou-se em 25,7 mil milhões de euros acelerando de +6,1% em 2017 para +7,1% em 2018. No parâmetro de pessoal ao serviço também se registou um aumento de 4,2% (+2,6% em 2017) para um total de 800,9 mil trabalhadores nas empresas de comércio.

O setor automóvel apresentou aumentos de 6,9% no volume de negócios (+7,7% em 2017), de 8,4% na margem comercial (+8,7% em 2017) e de 4,3% no pessoal ao serviço (+4,6% em 2017). O volume de negócios das empresas de comércio por grosso cresceu 6,1% em 2018 (+7,8% em 2017), a margem comercial global teve uma evolução positiva de 2,8% (+6,0% em 2017) e o pessoal ao serviço aumentou 6,8% (+2,2% em 2017).

Embora com a evolução menos significativa entre as três divisões de comércio, o comércio a retalho registou, igualmente, crescimento nos principais indicadores: +4,2% no volume de negócios (+6,5% em 2017), +11,5% na margem comercial (+5,8% no ano anterior) e +2,8% no pessoal ao serviço (+2,4% em 2017).

Em 2018 identificaram-se 3558 estabelecimentos classificados como Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR), 51,5% dos quais dedicados principalmente ao comércio a retalho não alimentar. O volume de negócios das UCDR aumentou 3% (+5,5% em 2017) e cifrou-se em 18,8 mil milhões de euros. O pessoal ao serviço aumentou 2,8% (+4,4% em 2017), para um total de 117,9 mil trabalhadores