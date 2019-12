A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano já foi entregue no Parlamento. O documento foi entregue a Ferro Rodrigues cerca de meia-hora antes da meia-noite. Para esta terça-feira está marcada uma conferência às 8h30 para Mário Centeno explicar as principais medidas, assim como as metas orçamentais para 2020.

De acordo com o ministro das Finanças, a entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2020 em tempo recorde é o "melhor indicador da coesão do Governo".

A partir deste momento, o OE será discutido na generalidade e na especialidade de forma a ser votado em fevereiro.