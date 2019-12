O FC Porto venceu, esta noite, o Tondela, por 3-0, no fecho da jornada 14 da Liga portuguesa .

Tiquinho bisou ainda na primeira metade do encontro, aos 10 e 32 minutos, e Otavio, já na segunda parte (52’) selou o resultado final em 3-0.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição consolida o segundo lugar, agora com 35 pontos, ficando a quatro do líder Benfica (39’).