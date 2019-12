A revelação foi feita por Jorge Mendes na gala 'Golden Boy', promovida pelo jornal italiano 'Tuttosport', onde o português foi distinguido com o prémio de melhor agente europeu de 2019.

Após subir ao palco para receber o troféu, o empresário português falou dos dois jogadores, revelando o que Cristiano Ronaldo (Juventus) acha sobre o companheiro de equipa da selação portuguesa João Félix (Atlético de Madrid).

"Cristiano Ronaldo diz que [João] Félix é um fenómeno. Que tem de trabalhar, mas que está recheado de talento", revelou o empresário.

"O João e o Cristiano são grandes jogadores. O Cristiano é o melhor jogador da história do futebol. Por exemplo, a Seleção antes de Ronaldo nunca tinha ganho nada. Com o Cristiano ganhou a Liga das Nações, o Europeu, jogou a final em 2004… transformou o futebol mundial. Quando falas de Portugal, não falas de Espanha, Brasil ou Argentina. Falas de um pequeno país, que é muito grande, mas que mudou com o Cristiano. No Real Madrid chegou quando o Barcelona tinha a melhor estrutura da história e a Espanha tinha ganho o Mundial e dois europeus. O Cristiano mudou tudo, chegou ao Real Madrid e ganhou tudo. É impossível comparar outro jogador a Cristiano", disse ainda Jorge Mendes.