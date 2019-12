Depois de ter vencido a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro de futebol, Jorge Jesus prepara-se para entrar em ação no Mundial de Clubes, que este ano tem palco no Qatar.

O Flamengo defronta amanhã à tarde o Al-Hilal, antiga equipa do treinador português, nas meias-finais da prova.

Recorde-se que este será o primeiro teste do cojunto carioca na competição, uma vez que teve acesso direto a esta fase após o triunfo na Libertadores. Já o emblema saudita (vencedor da Liga dos Campeões da AFC, representante asiático) garantiu a presença nas meias depois de já ter deixado pelo caminho o Espérance de Tunis (vencedor da Liga dos Campeões da CAF, representante africano), que bateu, por 1-0, nos quartos-de-final.

Foi, de resto, a este encontro que o amadorense fez questão de levar a equipa, de modo a conhecerem os perigos do próximo adversário.

"O Al Hilal é uma equipa que conheço bem. Só um jogador é que não é do meu tempo, todos os outros trabalharam comigo, portanto sei o valor daquela equipa. A ideia foi responsabilizarmos a equipa daquilo que temos de fazer, porque no Brasil falaram muito no Liverpool e esqueceram-se que temos um adversário antes. E esqueceram-se porque têm tendência a desvalorizar tudo o que não é da Europa", frisou.

A verdade é que a prova tem dado que falar essencialmente pela possibilidade de um Flamengo-Liverpool no jogo derradeiro. Os atuais campeões da Champions vão ter pela frente os mexicanos do Monterrey na segunda meia-final, agendada para quarta-feira.

A final acontecerá no dia 21 deste mês.

Confrontado com a eventual existência de uma pressão extra na possibilidade de vir a confrontar os reds, o técnico luso defendeu que "quem está no Flamengo tem pressão sempre".

"[O Flamengo] É um clube que exige o máximo. Este tem sido um ano de pressão mas muito mais de satisfação, de prazer. Vamos tentar passar isso para o jogo, ter um prazer e uma alegria muito grandes de jogar, tentar proporcionar um grande espetáculo e tentar ganhar. Esta pressão é sinónimo de sucesso. Quem é que não quer ter pressão do sucesso? Eu quero viver toda a minha vida com essa pressão", atirou na antevisão ao encontro de amanhã.

De notar que Fla e Liverpool chegam à prova numa altura em que atravessam momentos distintos. Apesar da pesada derrota (4-0) sofrida na última jornada do Brasileirão, no terreno do Santos, que colocou um ponto final a uma série de 29 encontros consecutivos sem perder em todas as provas, o Mengão só tem motivos para sorrir depois de ter feito uma dobradinha histórica nesta temporada. Como tal, e já sem compromissos em solo brasileiro, a equipa rubro-negra está totalmente focada na prova. Ao contrário do conjunto do Rio de Janeiro, os ingleses chegam com a época em andamento. Atualmente na liderança isolada da Liga inglesa, os reds estão ainda em prova na Liga dos Campeões e na Liga inglesa.

Na lista de vencedores do Mundial de Clubes, prova disputada desde 2000, é possível perceber que a taça nunca fugiu a europeus e sul-americanos. O Flamengo tentará suceder aos brasileiros do Corinthians (duas vezes campeão), São Paulo e Internacional (venceram uma vez cada), enquanto o Liverpool procura juntar-se a Milan, Manchester United, Barcelona, Inter, Bayern Munique e Real Madrid. Tanto os dois emblemas italianos como os red devils e o conjunto alemão venceram a prova por uma vez cada. Os blaugrana têm três títulos e os merengues lideram isolados a lista de vencedores, com quatro troféus – ao atual tricampeonato mundial juntam a primeira vitória na prova, alcançada em 2014.