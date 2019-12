As bebidas com teor de açúcar mais elevado vão voltar a sofrer uma atualização do imposto. Para as que apresentarem um teor de açúcar inferior a 50 gramas por litro e igual ou superior a 25 gramas por litro, terão um imposto associado de 6,02 euros por cada 100 litros.

Já entre os 50 e os 80 gramas por litro, o imposto irá aumentar 0,25%, passando para os 8,02 euros, por cada 100 litros.

Para bebidas com teor de açúcar a partir de 80 gramas por litro, a subida será de 0,3%, com o imposto a passar para os 20,06 euros por cada 100 litros.

O Governo entrega esta segunda-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020. A ideia é estar tudo fechado a 6 de fevereiro, data que está prevista a votação final global do documento.