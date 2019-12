A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) analisou sete batons vermelhos de marcas à venda em perfumarias, lojas de cosmética e de produtos naturais e supermercados portugueses , e concluiu que três não respeitavam as normas de segurança, uma vez que algumas substâncias usadas nos batons como suavizantes ou hidratantes podem ter efeitos negativos na saúde.

Segundo uma nota da DECO, divulgada esta segunda-feira, os batons não recomendados tratam-se do Avril Le Rouge Hollywood 598, o Mac Retro Matte Ruby Woo 707 e o Kiko Kikoid Velvet Passion 05 Burgundy.

“Em três batons, detetámos ainda MOAH (hidrocarbonetos aromáticos de óleos minerais), incluindo no Avril, que, de acordo com a informação na rotulagem, não recorre a ingredientes derivados de óleos minerais e é certificado pela Ecocert como produto ‘natural’ e ‘biológico’. O Kiko e o Mac também contêm MOSH e POSH em quantidades superiores às consideradas seguras, sendo que o primeiro nem cumpre as recomendações da própria indústria (Cosmetics Europe). Já o Maybelline revela níveis aceitáveis destas substâncias, mas contribui para o efeito de cocktail, isto é, para a exposição global às mesmas”, começa por referir a entidade.

“Demos conta das conclusões ao Infarmed, responsável pelo controlo dos cosméticos. Apesar de as quantidades de substâncias preocupantes serem inferiores às detetadas noutros testes a batons que efetuámos, ainda são motivo de preocupação. O MOSH, o POSH e o MOAH são componentes de óleos minerais derivados do petróleo. Os óleos minerais são usados nos produtos cosméticos, entre outros, como suavizantes, protetores da pele e reguladores da viscosidade. Apesar da sua utilidade, aqueles componentes despertam preocupações quando utilizados em batons. O mesmo vale para contaminantes como os metais pesados. Ingeridos, o que é um cenário real no caso dos batons, podem implicar risco de mutações genéticas e tumor”, explica ainda.

A DECO relembra que os resultados dos testes aplicam-se aos produtos indicados, e não a toda a linha de batons das marcas. Os corantes variam com o tom do batom e, assim, as concentrações das substâncias pesquisadas, nomeadamente de chumbo, podem variar.

Caso desconheça a quantidade de MOSH e MOAH num batom, por precaução, a DECO aconselha a evitar os que incluam os seguintes ingredientes derivados de óleos minerais e hidrocarbonetos sintéticos: Cera microcristalina ou microcrystalline wax; Ceresin; Hydrogenated microcrystalline wax; Hydrogenated polyisobutene; Ozokerite; Paraffin ou parafina; Paraffinum liquidum; Petrolatum; Polybutene; Polyethylene; Polyisobutene; Synthetic wax.

No então, a DECO alerta que evitar estes ingredientes pode “não ser suficiente”. “Não só o Chanel e o Dior apresentam ingredientes derivados de óleos minerais e não têm MOSH nem MOAH, como o Avril foi certificado como biológico e revelou estas substâncias”.