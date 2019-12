O guitarrista norte-americano John Frusciante está de regresso aos Red Hot Chili Peppers após ter abandonado a banda em 2009. Esta é a terceira vez que o guitarrista regressa ao grupo.

O músico veio substituir Josh Klinghoffer, que, na altura em que entrou na banda, era uma espécie de discipulo de Frusciante, tendo servido como substituto e trabalhado no seu projeto a solo.

"Josh é um músico maravilhoso, que muito respeitamos e amamos. Sentimo-nos muito agradecidos pelo tempo que passámos com ele e por tudo aquilo que ele partilhou connosco", escreveu a banda num post na sua conta oficial de Instagram. "Anunciamos também, com grande entusiasmo e de coração cheio, que o John Frusciante irá juntar-se de novo ao nosso grupo", concluíram.

John Frusciante entrou para os Red Hot Chili Peppers aos 18 anos numa altura em que a banda estava a gravar o álbum Mother's Milk, mas seria no álbum seguinte, Blood Sugar Sex Magik (1991), que a banda criou um dos seus maiores êxitos comerciais e críticos. No entanto, após o seu lançamento e o sucesso inesperado da banda, Frusciante lutou com graves problemas com drogas, nomeadamente a heroína, e abandonou a banda.

Estes problemas deixaram o guitarrista às portas da morte e na pobreza, mas graças à ajuda de Flea, baixista e fundador dos Red Hot, John entrou numa clínica de reabilitação, melhorou e regressou pela segunda vez à banda californiana. A segunda vida no conjunto mostrou-se bastante prolifica e de grande sucesso, com a gravação de álbuns de grande sucesso como Californication (1999), By the Way (2002) e Stadium Arcadium (2006).

Em 2009, Frusciante abandonaria a banda mais uma vez para prosseguir a sua carreira a solo onde procurou explorar influências menos convencionais no seu trabalho, sendo que nos seus trabalhos mais recentes incorporou bastante sensibilidades eletrónicas no seu reportório.

Neste terceiro, e inesperado, regresso de Frusciante ao grupo vai ver o músico a participar nos concertos da tour dos Red Hot Chili Peppers nos Estados Unidos da América e na Europa.