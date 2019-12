O guitarrista e vocalista de blues Seasick Steve foi confirmado no festival NOS Alive onde irá atual no dia 9 de julho no Palco Sagres.

O músico é reconhecido pelo seu estilo que mistura blues com country e pela narrativa das letras que muitas vezes contam histórias sobre o seu passado como sem abrigo. O bluesman vem ao Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, apresentar o seu mais recente álbum, lançado em 2018, Can U Cook?.

O músico sexagenário vai atuar no mesmo dia que Taylor Swift, Khalid e Parov Stelar. Nos restantes dias do festival estão confirmados Kendrick Lamar, Billie Eilish, Faith No More, Anderson .Paak & The Free Nationals, Finneas, Caribou, Hobo Johnson and The LoveMakers, Da Weasel, Two Door Cinema Club, Haim, Wolf Parade e Parcels.

O NOS Alive decorre entre os dias 9 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa. O passe de 4 dias custa 189€, o de 3 dias tem um valor de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.