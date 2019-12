A Polícia Judiciária (PJ), está a realizar buscas, esta segunda-feira, nas casa do milionário Matthias Schmelz, suspeito de orgias com menores, e na empresa Rainbow Portugal, avança a TVI. Segundo a estação televisiva, a megaoperação em marcha pretende recolher provas contra o milionário, como agendas e ficheiros eletrónicos que possam conter, por exemplo, registos em vídeo dos crimes de que é suspeito.

Recorde-se que o empresário está a ser investigado por suspeitas de organizar orgias com jovens, algumas menores, na sua mansão, em Cascais. De acordo com a investigação da Polícia Judiciária, em articulação com DIAP de Lisboa, a investigação começou depois de uma mãe ter feito queixa às autoridades e ter dito que a sua filha tinha sido aliciada para se juntar a uma orgia. No entanto, foi quando a mansão foi assaltada durante ausência de Matthias Schmelz, por uma menor envolvida no esquema, que os factos começaram a ser conhecidos e a investigação se intensificou.

Mathhias Schmelz, de 59 anos, que se tornou milionário com a venda dos aspiradores Rainbow em Portugal, empresa que ainda hoje preside, nega ter cometido qualquer crime.