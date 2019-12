São quase duas mãos cheias de treinadores portugueses nas provas europeias.

Para além de Bruno Lage (Benfica), Sérgio Conceição (FC Porto), Sá Pinto (Sp. Braga) e Silas (Sporting), os 16-avos-de--final da Liga Europa vão contar com mais quatro treinadores portugueses: Luís Castro (Shakhtar), Paulo Fonseca (AS Roma), Pedro Martins (Olympiacos) e Nuno Espírito Santo (Wolverhampton). Contas feitas, serão oito equipas, no total das 32 hoje em sorteio, lideradas por técnicos lusos na primeira fase a eliminar da segunda prova mais importante da UEFA.

A esta comitiva junta-se ainda o nome de José Mourinho, representante solitário na categoria em causa, embora na prova rica do organismo que tutela o futebol europeu, com o Tottenham à espera de conhecer o seu oponente mas para os oitavos-de-final da Champions.

Ou seja, serão nove os treinadores com nacionalidade portuguesa que vão esperar pelo destino que irá ficar traçado no sorteio de hoje, pela hora de almoço, em Nyon, na Suíça.

Um recorde absoluto, note-se, já que, até aqui, a época com maior representatividade lusa remontava a 2011/12, em que estiveram em prova oito treinadores. Na altura, Mourinho (Real Madrid) já entrava nas contas, juntamente com André Villas-Boas (Chelsea), Jorge Jesus (Benfica), Domingos Paciência (Sporting), Vítor Pereira (FC Porto), Leonardo Jardim (SC Braga), Carlos Carvalhal (Besiktas) e José Couceiro (Lokomotiv).

De notar que no sorteio desta segunda-feira, entre os clubes portugueses, só os leões de Silas (pote 2) não entram com o estatuto de cabeça-de-série, depois de terem terminado o agrupamento no segundo lugar – graças a uma derrota na jornada derradeira da fase de grupos ante os austríacos do LASK Linz.

Como tal, o emblema verde-e-branco poderá vir a defrontar um colosso europeu já no primeiro mata-mata, caso do Arsenal, Manchester United, Ajax, Inter de Milão, Sevilha ou Salzburgo.

De resto, os minhotos e o dragão, líderes dos respetivos grupos, bem como o Benfica, que chega à prova como o quarto melhor terceiro da Liga dos Campeões, integram o pote 1. Como tal, Benfica, FC Porto e Sp. Braga sabem que irão defrontar um dos segundos classificados da Liga Europa ou um dos quatro piores terceiros da prova milionária. Ainda assim, são vários os perigos que podem vir a aparecer já no caminho das equipas portuguesas, entre eles o Shakhtar, a Roma, os alemães de Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ou Wolfsburgo e até os wolves de Espírito Santo (mas os lobos não podem enfrentar os arsenalistas, uma vez que as equipas que se cruzaram na fase de grupos não se podem defrontar, bem como as equipas do mesmo país).

Ainda hoje Já depois das emoções do sorteio, Sporting e FC Porto vão entrar em ação nos dois últimos jogos referentes à jornada 14 da Liga portuguesa. Depois de o Benfica ter vencido o Famalicão, por 4-0, no sábado, a equipa de Sérgio Conceição, atual segunda classificada, recebe o Tondela (9.o), num momento em que está a sete pontos do líder. Diminuir a distância para os encarnados é, por isso, uma missão obrigatória para os azuis-e-brancos, que tentam esta noite regressar às vitórias na Liga portuguesa, depois do empate a uma bola no Jamor, ante o Belenenses SAD.

Apesar do cenário presente na tabela classificativa, o técnico do dragão descarta qualquer tipo de pressão extra. “A pressão, somos nós que criamos a nós próprios, porque representamos um clube histórico, que está habituado a ganhar. Temos de fazer o nosso trabalho e tentar ganhar todos os jogos para, em maio, se fazerem as contas”, disse na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os auriverdes.

Ainda antes, mas nos Açores, será o Sporting a entrar em ação, ante o Santa Clara (15.o). O conjunto leonino tem a oportunidade de se isolar no terceiro lugar do campeonato, depois do triunfo dos comandados de Bruno Lage sobre a equipa-sensação da Liga. Atualmente no 4.o lugar, com menos um ponto do que o Famalicão, os leões podem aproveitar para chegarem ao último lugar do pódio e, em caso de triunfo, voltarem a colocarem-se a 13 pontos do clube da Luz. Apesar da distância para o topo da tabela, Silas recorda que a prova está longe de estar decidida.

“A nossa temporada não está acabada. Em sete jornadas passámos do nono para o quarto lugar... quem acha que, faltando 63 pontos, já está tudo decidido em termos de Liga, se calhar anda distraído”, disse ontem o técnico leonino.

Recorde-se que depois de medir forças com o Sporting, o emblema açoriano vai enfrentar o FC Porto nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, agendado para quinta-feira. O jogo grande desta fase da prova acontece, porém, um dia antes, entre Benfica e Sp. Braga. Já o Sporting, campeão em título, despediu-se, recorde-se, da prova após ter sido eliminado pelo Alverca, na 3.a eliminatória.