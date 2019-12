Renato Sanches esteve em destaque na jornada 18 da Ligue 1 por vários motivos. O internacional português fez na sexta-feira a melhor exibição desde que aterrou no Lille – além de ter sido o melhor em campo no encontro com o Montpellier, o jovem atacante marcou o golo que valeu o triunfo dos dogues (2-1), o primeiro golo do luso na prova, em que o Lille segue no 3.º lugar na tabela.

Já fora de campo, o médio, de 22 anos, revelou ter recebido “uma proposta séria” do Paris Saint-Germain, que foi recusada pelo Bayern e pelo treinador Niko Kovac. Recorde-se que Renato Sanches transferiu-se esta época dos alemães do Bayern para os franceses do Lille, a troco de 20 milhões de euros.

"É verdade que recebi uma oferta séria do PSG, mas o meu clube [Bayern] e o meu antigo treinador, Niko Kovac, não me deixaram sair. Mas isso faz parte do passado", revelou o jogador.