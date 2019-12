O Chelsea voltou a marcar passo na Liga inglesa após, este sábado, ter perdido, por 1-0, em Stamford Bridge, ante o AFC Bournemouth, em jogo da jornada 17.

Esta foi a sexta derrota dos blues na competição caseira, com a equipa a seguir no quarto lugar, com 29 pontos, menos 20 do que o líder Liverpool (49).

Após o desaire, Frank Lampard, antigo internacional inglês e atual treinador dos blues, não conseguiu poupar nas críticas ao seu plantel.

"Os adeptos não se devem entusiasmar se estamos a trocar dez bolas entre os quatro defesas. Esta não é uma equipa que eu queira treinar", lamentou. "Se estivesse nas bancadas como adepto do Chelsea, diria 'demasiado lento. Central para central, depois para lateral, para central, para lateral', e não quero chegar aqui e ver isso", acrescentou.