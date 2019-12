O Benfica reforçou a liderança isolada da Liga portuguesa ao receber e vencer, este sábado, por 4-0, o Famalicão, terceiro classificado na tabela.

Pizzi, que bisou no encontro referente à 14.ª jornada, foi, no final da partida, eleito o homem do jogo. Após ter feito o quinto bis da presente época, o médio dos encarnados recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos seguidores: "Mais um grande jogo Benfica. Continuamos a nossa caminhada da melhor maneira".

Quem não ficou indiferente ao post do jogador do clube da Luz foi... Bruno Fernandes. O capitão do Sporting deixou um comentário à partilha, elogiando o atleta do clube 'rival'. "Como jogas Luís Miguel", escreveu.

Pizzi já está a fazer a sua melhor época de águia ao peito, com 18 golos esta época (em 24 jogos), 11 deles apontados na Liga - em que segue com o estatuto de melhor marcador, seguido imediatamento pelo colega de equipa Carlos Vinícius, que soma 10 golos.