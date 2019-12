A Juve recebeu e venceu esta tarde a Udinese em jogo da jornada 16 da Liga italiana.

Cristiano Ronaldo bisou para a Vecchia Signora aos 9 e 37 minutos e Bonucci (45') fez o terceiro para a turma de Turim. Do lado visitante o golo de honra chegou no último suspiro por Ignacio Pussetto (94').

Este foi o quarto jogo consecutivo em que o astro português marcou, depois dos golos nos encontros diante o Bayer Leverkusen (Liga dos Campeões), Lazio e Sassuolo (ambos para o campeonato italiano).

Com estre triunfo, a equipa de Maurizio Sarri assume provisoriamente a liderança da Serie A, com 39 pontos, mais um do que o Inter - que vai tentar voltar para o topo da tabela no reduto da Fiorentina, pelas 19h45 deste domingo.