A vizinhança não é estranha entre o 6.º e 7.º classificados da Liga inglesa. Com um ponto à maior, o Wolverhampton segue no andar de cima relativamente ao Tottenham.

É de notar, ainda assim, a diferença colossal para o topo deste arranha-céus, habitado tranquilamento pelo Liverpool, que segue com uma vantagem acima dos 20 pontos em relação às equipas chefiadas por Nuno Espírito Santo e José Mourinho. Tirando esse pormenor, o duelo português na passagem da 17.ª jornada é um dos destaques da prova.

Depois de ter sofrido a primeira derrota no comando técnico dos spurs diante da sua antiga equipa, o Manchester United, no regresso a Old Trafford, Mourinho voltou aos triunfos na competição caseira na receção ao Burnley – é, por isso, à procura da segunda vitória consecutiva que o emblema londrino irá entrar em ação.

Tal como a equipa de Mou, também a turma mais portuguesa da Premier League está proibida de perder pontos. Os wolves atravessam um bom momento na prova, uma vez que seguem sem perder há 11 jogos (desde a ronda cinco).

Depois de um início de época pouco promissor, os lobos parecem mais próximos da super versão da época 2018/19, em que foram eleitos a equipa sensação da prova.