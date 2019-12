A Cimeira do Clima da ONU ‘fechou’ o documento final acerca da ambição climática em 2020 e o cumprimento do Acordo de Paris, que limita os países para impedir a subida da temperatura média do planeta este século acima de 1,5 graus.

O acordo intitulado ‘Chile-Madrid, hora de agir’ foi alcançado quase dois dias após a data marcada para encerrar a conferência conhecida como COP25.

O documento foi aprovado pela presidente da COP25, a chilena Carolina Schmidt, não sem antes ter havido um debate mais tenso com o Brasil, que inicialmente recusou aceitar dois parágrafos do acordo, sobre oceanos e uso da terra.

Os países terão de apresentar em 2020 compromissos mais ambiciosos, segundo o acordo, para reduzir as emissões, como forma de enfrentar a emergência climática.

"O eixo principal" deverá ser o conhecimento, será assim a ciência que orientará as mudanças de objetivos no que concerne à baixa de emissões.

O documento sublinha ainda a necessidade de a transição para um mundo sem emissões ser feita de forma a promover a criação de emprego.