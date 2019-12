O mau tempo no sudoeste de França já fez pelo menos um morto e cinco feridos. De acordo com a AFP, que cita as autoridades locais, desde a passada quinta-feira, na sequência dos ventos fortes que atingiram a região, cerca de 600 pessoas já foram retiradas das suas casas por precaução.

Segundo a agência noticiosa, a vítima mortal trata-se de um homem, de 70 anos, que morreu depois de o veículo que conduzia embater com uma árvore que estava caída no chão devido à tempestade. A queda de árvores sobre viaturas também provocou pelo menos cinco feridos.

Recorde-se que durante a madrugada de quinta-feira mais de 400 mil casas ficaram sem eletricidade. Os ventos fortes já atingiram 143 quilómetros hora em Milau.