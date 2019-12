Segundo o site oficial da banda norte americana, os Guns n' Roses anunciaram o seu regresso a Portugal, com um concerto a 20 de maio de 2020 no Passeio Marítimo de Algés.

A última vez que o grupo liderado pelo carismático Axl Rose, responsável por álbuns seminais da música rock, como Appetite for Destruction, esteve em terras nacionais foi em 2017, já com os membros originais, o guitarrista Slash e o baixista Duf McKagan, reintegrados na banda (o primeiro tinha abandonado o conjunto em 1996 e o baixista seguiu o mesmo percurso em 1997).

Os bilhetes para assistir à terceira passagem dos americanos por Portugal (a primeira vez foi em julho de 1993 no Estádio de Alvalade com a companhia dos Faith No More, que no mesmo ano marcaram presença no festival NOS Alive, e os Soundgarden, cujo vocalista, Chris Cornell, faleceu em 2017) estarão disponíveis para venda a 18 de dezembro a partir das 10 da manhã.