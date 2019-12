Alan Ruiz foi detido, esta quinta-feira, no parque de campismo municipal de Punta Lara, na Argentina, depois de uma discussão com os empregados de mesa do estabelecimento. A polícia foi chamada ao local e chegou mesmo a apontar as armas ao antigo médio argentino do Sporting.

O atual jogador do argentino Aldosivi entrou, juntamente com o pai, o irmão e um amigo, numa discussão com os funcionários, sendo mais tarde acusado de ameaças agravadas, porte ilegal de arma e resistência às autoridades.

A discussão terá começado, segundo a imprensa argentina, depois de uma funcionária lhe ter pedido a identificação. O jogador ter-se-á recusado e a discussão acabou com uma das pessoas que o acompanhava a ir buscar uma arma ao carro.

Na sua posse tinham duas espingardas de ar comprimido e uma pistola de calibre 3.65.