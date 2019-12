O Parlamento israelita dissolveu-se na quarta-feira e convocou novas eleições legislativas para o dia 2 de março do próximo ano – as terceiras num espaço de um ano, devido ao impasse político que o país atravessa, com os partidos incapazes de formar uma coligação.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu – acusado em três casos de corrupção –, vai abandonar as pastas que acumula no Governo, Saúde, Agricultura e Diáspora. Mas mantém-se como chefe do Executivo.

Os advogados do primeiro-ministro enviaram esta quinta-feira uma carta ao Supremo Tribunal a indicar que Netanyahu deixará as suas funções ministeriais a 1 de janeiro de 2020 e nomeará ministros substitutos.

Netanyahu é o primeiro-ministro que mais tempo serviu à frente do Governo na história de Israel – 13 anos. Também é o primeiro chefe de Governo israelita em funções a ser acusado de corrupção. Netanyahu alega ser alvo de uma “caça às bruxas” por parte do Ministério Público.