Há mais pessoas a procurar hospitais e centros de saúde por causa da gripe. Segundo o JN, a procura na região Norte triplicou face à mesma semana do ano passado. A nível nacional a tendência é crescente.

Em 2018, o pico foi atingido no final de janeiro com 17% dos atendimentos nas urgências relacionados com infeções respiratórias - nos últimos dias têm andando acima dos 13% e na segunda-feira houve um pico de 23 mil idas às urgências.

Nos centros de saúde 2,2% dos atendimentos estão relacionados com gripe. A Saúde 24, aconselhada como primeiro contacto em caso de sintomas, recebeu 29 mil chamadas na semana passada, 3,3% por gripe. Por agora, atividade gripal é baixa a moderada. O pico é esperado no final do ano.