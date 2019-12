O número de mortos provocados pela erupção do vulcão na ilha Whakaari, na Nova Zelândia, subiu para 14, segundo a BBC. Depois de as autoridades neozelandesas terem sido obrigadas a parar as buscas devido às condições em que a ilha ainda se encontrava – o risco de uma nova erupção ainda existia, tal como os gases tóxicos provenientes da primeira erupção.

Esta sexta-feira, oito militares neozelandeses voltaram à ilha, apesar de ainda haver riscos. Foram encontrados mais oito cadáveres, continuando duas pessoas desaparecidas. As buscas vão ser novamente retomadas na manhã de sábado.

A primeira ministra, Jacinta Ardern, garantiu que as questões acerca das visitas turísticas serem permitidas numa ilha com um vulcão em erupção “têm de ser e vão ser respondidas”.

Para já, estão confirmados 14 mortos, duas pessoas desaparecidas e cerca de 20 pessoas continuam internadas devido aos ferimentos graves provocados pelas queimaduras.