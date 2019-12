A banda The National foi a quarta confirmação da organização do festival Rock in Rio, para a edição 2020. Depois da confirmação de Foo Fighters, Camila Cabello e Black Eyed Peas, a banda norte-americana junta-se ao cartaz e vai atuar no parque da Bela Vista, no dia 21 de junho.

Curiosamente, os The National vão atuar esta quinta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa, onde vão apresentar o seu disco mais recente “I am Easy to Find”.

A oitava edição do RiR está marcada para os fins de semana 20-21 de junho e 27-28 de junho de 2020, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.