O Terreiro do Paço vai acolher concertos gratuitos, de 29 a 31 de dezembro, onde nomes como José Cid, Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta vão subir para cima de palco.

Esta notícia foi avançada em comunicado pela EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da Câmara de Lisboa), onde se podia ler que no dia 29, pelas 18h, irá acontecer um concerto de música clássica, intitulado Clássicos no Tejo, com uma orquestra "formada de raiz" para o evento com 52 músicos dirigido pelo maestro Cesário Costa, apresentando operetas, bailados, danças, valsas e polcas.

No dia seguinte, por volta das 21h30, irá atuar José Cid, autor de músicas como Cai Neve Em Nova Iorque ou do álbum 10.000 anos depois entre Vénus e Marte e que em Novembro recebeu o Grammy Latino de Excelência Musical numa cerimónia em Las Vegas, nos Estados Unidos da América.

Na noite de passagem de ano, o Terreiro do Paço vai acolher os concertos de “duas das maiores bandas do pop rock português": Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta, em ano de reunião e celebração dos 20 anos do disco O Monstro Precisa de Amigos.