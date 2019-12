O debate era sobre o amianto nos edifícios públicos, mas acabou por ficar marcado por um conflito entre o presidente da Assembleia da República e o deputado do Chega. Ferro Rodrigues não quer que André Ventura utilize tantas vezes a palavra “vergonha” nas suas intervenções, mas o deputado considera que “é uma vergonha o que se está a passar no parlamento”.

Na sua intervenção, André Ventura considerou que o projeto apresentado pelos socialistas é “vergonhoso” e que a palavra “vergonha” é a que melhor caracteriza “este Governo e este Partido Socialista”. O presidente da Assembleia da República reagiu à intervenção do deputado do Chega e repreendeu-o por “utilizar a palavra vergonha e vergonhoso com demasiada facilidade”. Para Ferro Rodrigues, a postura de André Ventura “ofende todo o parlamento”.

Os deputados socialistas aplaudiram a repreensão do presidente da Assembleia da República. André Ventura levantou-se e pediu de imediato a defesa da honra. Ainda conseguiu dizer que “um deputado utiliza as expressões que entender legítimas no contexto da liberdade de expressão que lhe é atribuída pela Constituição”, mas foi interrompido por Ferro Rodrigues. “Não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade dos outros que é aquilo que o senhor faz a maior parte das vezes”, disse o presidente do parlamento.

O conflito acabou com Ferro e Ventura a falarem ao mesmo tempo. Enquanto se ouvia o presidente da Assembleia da República dizer que “o debate vai continuar”, André Ventura gritava que “é uma vergonha o que se está a passar no parlamento”.

O deputado do Chega considera que “o que se passou é gravíssimo” e vai pedir uma audiência ao Presidente da República. “Vamos pedir imediatamente ao Presidente da República uma audiência com caráter de urgência sobre a forma como está a ser silenciada a oposição. Está em causa o regular funcionamento das instituições”, escreve, na sua página do Facebook, André Ventura.

Segundo a agência Lusa, André Ventura declarou ainda que espera um pedido de desculpas formal por parte de Ferro Rodrigues, durante esta quinta-feira.