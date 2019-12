O Banco Europeu de Investimento (BEI) anunciou que alocou 45 milhões de euros à Eólica da Linha, integralmente detida pela EDP Renováveis, para três parques eólicos em Portugal. Com capacidade total de 96 MW, estes três projetos contam ainda com o co-financiamento do Banco Português de Investimento (BPI). O anúncio foi feito durante a COP 25, a 25.ª Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, em Madrid.

Os três parques eólicos envolvem 240 postos de trabalho durante a fase de execução, estão localizados no norte e oeste do país: na Batalha/Leiria (Parque Eólico Maunça - 20,5 MW), Tarouca (Parque Eólico Vigia - 28,8 MW) e Penacova (Parque Eólico Penacova - 46,8 MW). O projeto envolve 31 turbinas de dois tamanhos de unidade diferentes (2 MW e 3,6 MW) e cada parque eólico está ligado à rede de média tensão (MT).

O financiamento do BEI concedido à EDP Renováveis irá ajudar Portugal a cumprir com o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis do governo, que prevê que 80% do consumo bruto de eletricidade do país seja gerado a partir de fontes renováveis até 2030. Para além disso, este projeto contribui para as metas da Comissão Europeia de ter, pelo menos, 32% do consumo final de energia proveniente de fontes renováveis até 2030.

Este é o primeiro projeto de energia assinado em Portugal desde a aprovação da nova Política de Empréstimos para a Energia do Banco Europeu e dos novos objetivos climáticos em novembro de 2019. Para a vice-presidente do BEI, Emma Navarro, responsável pelas ações climáticas e pelas operações do Banco em Portugal, “o financiamento deste projeto contribui para as prioridades de financiamento do BEI em matéria de energias renováveis e ação climática. O projeto irá gerar eletricidade a partir de fontes renováveis de energia e suporta tanto as metas da UE como as metas nacionais em termos de energias renováveis”. Além disso, reforça, “Portugal tem um grande potencial de energias renováveis e o BEI quer ajudar o país a tornar-se uma referência no sector, através de um financiamento que promova a transição para uma economia de baixo carbono, promovendo simultaneamente o crescimento do emprego. Impulsionar geração de energia limpa é uma das nossas principais prioridades. No âmbito da sua estratégia para se posicionar como o banco climático da UE, o BEI tem reafirmado o seu compromisso de aumentar o financiamento para apoiar a ambição da Europa em tornar-se o primeiro continente com neutralidade de carbono até 2050”.

Uma ideia reforçada pelo presidente executivo da EDP Renováveis, João Manso Neto: “Esta linha de crédito irá ajudar-nos a reforçar o nosso compromisso em Portugal, o nosso mercado doméstico, e um país que está a fazer um grande esforço na sua transição para um mix energético mais amigo do ambiente”, comentou. “Além disso, estamos especialmente motivados pelo endosso de uma instituição com o calibre do BEI, uma vez que apoia não só a nossa linha de negócios, como também toda a nossa contribuição para o progresso e desenvolvimento”.

“É um orgulho trabalhar com a EDPR através do cofinanciamento deste projeto significativo para o grupo e para as metas ambientais do país”, refere Pablo Forero, CEO do Banco BPI. “Com este projeto, o BEI e o Banco BPI estão a dar um passo em frente no financiamento de projetos ecológicos em Portugal Nos últimos anos, o BPI apoiou vários projetos de investimento em energias renováveis e de mitigação das alterações climáticas na forma de empréstimos ou de outras soluções de financiamento tais como as ‘obrigações verdes’. Esta é uma prioridade fundamental para nós e para a qual criámos toda uma equipa de gestão de risco ambiental e novos instrumentos financeiros.”