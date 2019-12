Parabéns, Presidente

Faz hoje 71 anos da data em que nasceu, em Lisboa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Apelidado por todo o país de “Professor Marcelo” durante grande parte da sua vida pública passou a Presidente Marcelo Rebelo de Sousa em 2016.

Não é fácil escrever sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Creio que nunca será. A maior parte da sua história é conhecida de todos e repetida até à exaustão pela simpatia que existe em torno do atual Presidente da República.

Nasceu em Lisboa mas sempre demonstrou ter escolhido o seu berço mais a norte, no distrito de Braga, em pelo coração do Minho em Celorico de Basto. É em Celorico que tem as suas raízes familiares por ser a terra de onde era natural a sua avó paterna. Desempenhou na “sua” terra o cargo mais alto do município entre 1997 e 2009 ao presidir a Assembleia Municipal.

É uma “imagem de marca” da Faculdade de Direito de Lisboa. Entrou na comummente simplificada de “FDL” em 1966 onde se licenciou e doutorou mais tarde. Seguramente não ficou conhecido, embora o acusem de “brilhante”, por ser aluno mas sim na pele de Professor. Deu aulas na FDL desde o ano letivo de 1972/73, quando se tornou assistente de duas cadeiras, e só abdicou de dar aulas quando foi eleito Presidente da República tendo proferido a última lição na Aula Magna em 2018 aquando dos seus 70 anos.

Foi um jornalista empenhado e com um currículo invejável de dinâmica. Passou pela fundação do Expresso em 1973 onde começou por ser colunista até chegar a subdiretor e mais tarde a diretor. Saiu do Expresso em 1980. Fundou o Semanário em 1983 onde também ocupou o cargo de diretor até sair no ano de 1987.

Politicamente, é fortemente relembrado atualmente como Presidente do PSD, cargo que desempenhou entre 1996 e 1999 no ingrato papel de líder de oposição a um governo minoritário cujos Orçamentos de Estado sempre viabilizou. A nível europeu, foi Vice-Presidente do Partido Popular Europeu (família política do PSD) entre 1997 e 1999. Mas não foi só dirigente partidário. Foi Autarca mas também teve papel legislador no Palácio de São Bento e ainda de Executivo enquanto membro de Governo.

Foi Presidente de Assembleia Municipal, Candidato derrotado à Presidência da Câmara Municipal de Lisboa onde desempenhou posteriormente o cargo de Vereador, foi Deputado à Assembleia Constituinte e também da República, foi consecutivamente Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro dos Assuntos Parlamentares na década de oitenta e hoje é Presidente da República.

Há um papel de Marcelo Rebelo de Sousa que não se pode esquecer. Aliás, é impossível ser esquecido pelos portugueses com memória. É justo dizer que foi o mais influente comentador político português deste século. Desde os primórdios da década de noventa na TSF até chegar ao pequeno ecrã em 2000 pelas cores da TVI. Passou pela RTP, onde entra em 2005, após ter saído um ano antes da televisão da Rua Mário Castelhanos. Chega à escala estratosférica de mediatismo que todo o país recorda, na TVI novamente, entre 2010 e 2015.

É o maior exemplo de figura de comentador televisivo que Portugal já assistiu.

A 9 de outubro de 2015 anuncia, em Celorico de Basto, claro está, a sua candidatura às eleições presidenciais portuguesas de 2016. Não existiram cartazes na sua campanha eleitoral. Não fez grandes arruadas nem grandes comícios. A fama conquistada enquanto comentador e a influência e conhecimento da experiência de sempre fizeram com que dispensasse intensidade na campanha eleitoral.

Foi eleito Presidente à primeira volta, no dia 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos. Pareceu um caminho simples. Se calhar, de futuro, será isso que irá ser recordado também: A fácil vitória presidencial de Marcelo.

E um caso atípico de consensualidade na vida pública e política portuguesa. Carrega aos ombros o estatuto de “Presidente mais popular”, o “Rei do povo” e ainda o “Campeão dos afetos”. Há algo comum e transversal a todos estes títulos, a proximidade que vive e demonstra perante os eleitores.

É e ficará conhecido pela atividade política desenfreada, a ritmos alucinantes e nunca vistos em alguém que estivesse “à frente” do Palácio de Belém.

Durante os primeiros seis meses de mandato de Presidente, desde que foi empossado a 9 de março de 2016, precisamente entre março e julho desse ano, fez duas rondas de reuniões com todos os partidos com assento parlamentar para fazer um ponto de situação do cenário político português. Nesses seis meses, fez 12 deslocações ao estrangeiro e percorreu Portugal Continental de norte a sul, tendo ainda passado pela Madeira e pelos subarquipélagos das Desertas e Selvagens.

Não só nestes seis meses mas em todos os meses que leva de Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa deixou afetos por onde passou. Podemos desgostar de ver um Presidente a “atrapalhar” operacionais em incêndios, como referem hoje que aconteceu em Pedrógão. Mais recentemente, podemos discordar de ver o Presidente a fazer em público uma espécie de papel de “guia turístico” a jornalistas com um sem-abrigo que heroicamente recolheu um recém-nascido às portas da morte num contentor de lixo.

Podemos e devemos, temos o direito de não aceitar todas as ações do Presidente da República. Podemos não concordar com o excesso de palavras públicas, sendo muitas de agradecimento e louvor, típicas de quem é atento a tudo o que ocorre em seu redor.

Também haverá muito português e portuguesa que, em sentido inverso, ainda estará a aplaudir o cariz humanitário e personalista de Marcelo Rebelo de Sousa a cada abraço, a cada palavra ou a cada selfie que tornou moda e alegremente distribui de sul a norte, de Sagres até Valença.

Haverá sempre quem goste como quem irá desgostar. Dos índices de popularidade, aparentemente, fica a noção de que é claramente maior a fatia de portugueses que aplaude a principal figura política do país.

Mas há quem pense diferente. E pode estar certo.

Marcelo Rebelo de Sousa cometeu erros aos olhos de muitos analistas, políticos e simples eleitores. Cometerá muitos mais, seguramente, até porque é conhecido por dormir poucas horas e, assim, acaba por ter mais horas de atividade para poder errar.

Irá ter momentos em que a azáfama diária do Chefe de Estado fará voltar aos tempos de comentador político e deixará recados, ao jeito dos tempos de domingo à noite na TVI, sobre as “Crises da Direita”. Deixará líderes de partidos de esquerda de candeias às avessas como quando propôs incluir o financiamento dos media no Orçamento de Estado de 2020. Irá continuar a receber críticas de deputados e ex-secretários de estado oriundos do PS por entenderem que “explora a pobreza, a miséria e a desgraça” num minuto quando no minuto seguinte será usado por estruturas distritais do mesmo PS em fotografias para agradar aos ditos tais portugueses quem acusam de “explorar”.

Marcelo Rebelo de Sousa é e será também isto mesmo. O mais popular político mas não alguém que é imune a críticas de qualquer uma das partes dos quadrantes político-partidários.

Mas também irá reunir consensos de simpatia a cada discurso que levante um evento como o Web Summit, a cada presença em múltiplos eventos no mesmo dia em muita terriola de pequena dimensão nacional ou a cada gesto de atenção que tem para cada conquista de portugueses que deixa bem plasmada na página da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa falhou e irá voltar a falhar mais vezes mas, e creio que esse é ou deveria ser o foco de quem tem ânimo na causa pública e respeito pela classe política e a sua durabilidade, este foi o Presidente que devolveu sentido à palavra Esperança na política.

Devolveu sentimento e apego dos portugueses a um político.

A simpatia das bases do seu eleitorado, sem ser uma base de apoio meramente ideológica de esquerda ou de direita mas sobretudo suportada numa simples base sociológica de muita gente de várias classes sociais, e a facilidade de saber comunicar e passar boas mensagens deixa o Presidente Marcelo de parabéns.

Hoje, por se assinalar os seus 71 anos, poderíamos apenas deixar uma mensagem de parabéns pela data de aniversário que cumpre o Presidente Marcelo.

Mas, na história da democracia portuguesa, o português Marcelo Rebelo de Sousa estará de parabéns pelo “abraço” que deu entre a classe política e os portugueses.

Está e estará de parabéns por ter reerguido a esperança de muitos eleitores no acreditar das palavras dos agentes políticos por verem proximidade entre palavras e presença de rua.

Está e estará de parabéns por ter ousado ser diferente do que se esperava face ao cargo que ocupa.

Não está mal quem cumpriu estritamente o papel institucional a que obriga ser Chefe de Estado. Mas esteve melhor Marcelo em cumprir o desígnio de ser Presidente de todos os Portugueses.

Parabéns, Presidente.