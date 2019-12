A Forbes divulgou, esta quinta-feira, a lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo. A chanceler alemã, Angela Merkel, volta a liderar o ranking, seguida de Christine Lagarde, a presidente do Banco Central do Europeu, e Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em quarto lugar e a norte-americana Mary Barra, diretora executiva da General Motors ocupa a quinta posição.

Entre as 100 mulheres, destacam-se algumas personalidades bastante conhecidas pelo público. Oprah Winfrey ocupa o 20.º lugar, a Rainha Isabel II está em 40.º, Ivanka Trump em 42.º , Rihanna em 61.º, Beyoncé Knowles em 66.º e Taylor Swift em 71.º. A fechar a lista encontra-se a ativista sueca Greta Thunberg.

O top 10 da edição de 2019 não difere muito do de 2018. Nancy Pelosi entrou no ranking e Theresa May, a antiga primeira-ministra britânica saiu. Susan Wojcicki, a CEO da plataforma YouTube, passou do 7.º lugar para 12.º, tendo descido cinco posições.