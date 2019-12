O PAN denunciou, numa questão dirigida ao Governo esta semana, a existência de fábricas de produção de ração animal que estão a incluir plástico no alimento. “Chegou ao nosso conhecimento que, em Portugal, fábricas de ração animal encontram-se, alegadamente, a incorporar cereais embalados na produção de alimento para animais. Contudo, aparentemente, são trituradas as embalagens de plástico juntamente com os cereais”, lê-se no documento que deu entrada esta semana na Assembleia da República.

Fonte oficial do partido explicou ao i que esta questão surgiu a partir de uma crónica publicada no Diário de Notícias, em novembro deste ano. No texto, a editora Maria do Rosário Pedreira revela que a filha de uma amiga testemunhou a produção destes alimentos para animais. “Ao que parece, algumas marcas de arroz, milho e outros cereais oferecem produtos em fim de validade para serem adicionados às rações. Quando, porém, o processo foi mostrado, os estudantes indignaram-se porque estes eram moídos com a embalagem de plástico e tudo. Responderam-lhes que, de outro modo, seria preciso contratar pessoal e nem valeria a pena aceitar a oferta; e que não se chocassem, todas as fábricas faziam o mesmo”, lê-se no artigo.

No documento entregue no Parlamento, o PAN lembra que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) é a entidade responsável pela segurança dos alimentos para animais e questiona o Ministério da Agricultura sobre o que tenciona fazer para averiguar e resolver casos destes.