A judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou, esta quinta-feira, a medalha de bronze no Masters de 2019, que decorre em Qingdao, na China. A atleta subiu assim ao pódio pela quarta vez na competição, que reúne no final do ano os melhores judocas de cada categoria.

Telma Monteiro, a competir nos -57 kg, garantiu o terceiro lugar do pódio após vencer Cheng-Ling Lien, de Taiwan, num combate que foi a prolongamento (golden score) e em que a portuguesa venceu por ippon, após o terceiro castigo à sua adversária.

Esta é a quarta medalha da atleta portuguesa numa competição de Masters, foi campeã em 2011 em Baku, Azerbeijão; recebeu medalha de prata em 2012 em Almaty, Cazaquistão; e bronze em 2013 em Tyumen, na Rússia.

Sublinhe-se que Telma Monteiro é a única judoca lusa com pódios em Masters.