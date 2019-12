O PAN já teve várias reuniões com o Governo na preparação da proposta de Orçamento do Estado para 2020 e há um pacote de medidas em que pode haver convergência: o alargamento de ecotaxas a determinados produtos cujos resíduos acabam por engrossar a lista de materiais a incinerar ou a colocar em aterros. Ao i, o deputado André Silva explica que o objetivo é “alargar a ecotaxa a todos bens que gerem resíduos, nomeadamente colchões, cápsulas de café, roupa ou mesmo o óleo alimentar. Estes são alguns exemplos”.

A proposta foi apresentada nas reuniões com o Governo e o PAN espera que constem na proposta de Orçamento. “Estas questões já foram apresentadas e estão bem encaminhadas para constarem na proposta de Orçamento do Estado. Estamos a contar que esta proposta conste na proposta de Orçamento do Estado do Governo”, explicou ao i André Silva.

Já existem ecotaxas para os resíduos de eletrodomésticos, embalagens de plástico e óleos dos automóveis, entre outros, mas o PAN defende o seu alargamento a mais produtos.

Em relação à roupa, por exemplo, André Silva lembra que “toda a roupa pode ser resíduo amanhã”. Por isso, tem de existir um sistema de gestão desse mesmo resíduo. “O que se pretende com esta ecotaxa, este ecovalor? É impedir que estes bens –que amanhã serão um resíduo – sejam incinerados ou sejam aterrados”, justificou André Silva. Com a aplicação da ecotaxa garante-se, segundo o PAN, que estes resíduos serão reciclados.

Ao mesmo tempo, o PAN também pretende que se crie uma discriminação positiva (ou negativa) para resíduos de produtos conforme o número de materiais usados, ou seja, uma revisão da ecotaxa para alguns resíduos. O deputado André Silva dá outro exemplo para justificar esta proposta: o de uma garrafa de água de plástico, com o corpo da garrafa, o rótulo e a rolha ou tampa. Assim, quanto maior for o número de materiais, maior é o esforço para a separação de materiais e respetiva reciclagem. Muitas vezes, alguns resíduos acabam por não ser reciclados, mas sim incinerados. O objetivo, diz André Silva, é estimular, pela via fiscal, o ecodesign. A meta destas medidas é simples: dissuadir a incineração e o aterro.

Para já, ainda não há estimativas do impacto financeiro desta medida porque é preciso fazer uma avaliação dos produtos e dos respetivos resíduos.

Entretanto, o Governo reúne-se já este sábado para aprovar a proposta de Orçamento e, ontem, o ministro das Finanças, Mário Centeno, ouviu Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, alinhar com a sua estratégia de usar o excedente orçamental de 0,2% para pagar dívida pública. “É um ponto de viragem e é bom que os portugueses percebam porque é que é importante haver mais receitas do que despesas pela primeira vez em muitas décadas. É que isso vai permitir acelerar o pagamento da nossa dívida”, disse, no Porto, Marcelo, citado pela Lusa. C. R.