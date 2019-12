Três crianças de quatro anos foram encontradas mortas dentro de um carro, na quarta-feira, no centro da ilha francesa de Mayotte, no Oceano Índico, situada perto de Moçambique.

A causa da morte provável é desidratação, anunciou, esta quinta-feira, o procurador-geral local.

As três crianças tinham sido vistas pela última vez na quarta-feira de manhã quando estavam a brincar na rua. Inicialmente, os pais procuraram as crianças no bairro, antes de alertar a polícia francesa, ao início da tarde de ontem.

Pouco depois, por volta das 16h locais, as crianças foram encontradas já sem vida no interior de um carro estacionado há várias semanas à beira de uma estrada.

As autoridades não adiantaram qualquer hipótese para o que se terá passado, embora admitam que a desidratação é a causa de morte mais provável, pois as temperaturas têm sido superiores às habituais, tendo chegado aos 35 graus.

Os corpos foram levados para autópsia. O caso está a ser investigado, sendo que as autoridades pretendem perceber é como é que as crianças entraram no carro.