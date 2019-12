O debate sobre a Lei da Nacionalidade motivou uma acesa troca de acusações entre o CDS e o Livre. Telmo Correia acusou o partido de Joacine Katar Moreira de apoiar “uma manifestação onde houve pessoas que ofenderam símbolos nacionais”.

A deputada do Livre, que pediu defesa da honra, considerou a intervenção do centrista inadmissível. “É inadmissível ouvir senhores deputados a dizerem que eu andei em manifestações a atacar qualquer simbologia nacional. Em momento algum atentei contra qualquer simbologia nacional, isto é uma mentira absoluta”.

Telmo Correia respondeu à deputada do Livre e foi várias vezes interrompido pelos protestos das bancadas do PS e do Bloco de Esquerda. “Se entenderem que não devo falar, não falarei”, disse Telmo Correia.

O deputado do CDS explicou que “não disse que a senhora deputada tinha ofendido símbolos nacionais”, mas que se referiu a uma manifestação à porta do Parlamento “a dizer que a bandeira nacional era colonialista, o que é obviamente inadmissível”.

Telmo Correia referia-se a uma manifestação em defesa de Joacine depois de ter circulado nas redes sociais uma petição para impedir a tomada de posse da deputada do Livre.

Rui Tavares marcou presença, mas Joacine não esteve nesse protesto.