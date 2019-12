O torniquete social

A existência de um sistema universal e socialmente digno e justo de proteção social é um dos pilares essenciais das sociedades progressistas e sustentáveis.

A greve geral e as manifestações que têm vindo a ocorrer desde a semana passada em França são apenas o mais recente sintoma de algo inevitável. Os Estados-providência desenvolvidos na Europa e noutros países ocidentais estão sob uma dupla pressão ou um torniquete que ameaça esmagá-los. As pirâmides etárias têm cada vez menos jovens e mais idosos, em resultado da redução das taxas de natalidade e do aumento da esperança média de vida, ao mesmo tempo que a automatização de múltiplas funções ajuda a aumentar a brecha na distribuição de rendimentos entre o trabalho e o capital. No que diz respeito, em particular, aos sistemas públicos de pensões, existem vários modelos e variantes, alguns mais justos e transparentes que outros, mas nenhum que nos ponha a salvo do torniquete antes identificado.

Defendo que a existência de um sistema universal e socialmente digno e justo de proteção social, incluindo um sistema de pensões ancorado na rede de serviços garantidos pelo Estado, é um dos pilares essenciais das sociedades progressistas e sustentáveis. Tenho consciência de que a adaptação dos sistemas de reformas aos novos desafios é necessária e urgente. Medidas de controlo e mitigação, como aquelas que em Portugal têm permitido melhorar a cobrança e ajustar a idade de referência para a obtenção do estatuto, são importantes mas, a prazo, insuficientes. Uma intervenção estrutural terá de ser feita no plano europeu e nos patamares nacionais, pelos Estados que querem continuar a cumprir com resultados aceitáveis o seu papel de garante da dignidade, da justiça e da solidariedade intergeracional.

A não ser que a aceleração tecnológica e os cada vez mais aprofundados e disruptivos avanços no conhecimento científico nos conduzam a uma solução que hoje se afigura apenas possível de imaginar no terreno dos milagres ou das distopias, será necessário atuar de forma consistente sobre a demografia e sobre o modelo de distribuição de rendimentos.

No domínio da demografia, têm de ser fortemente incentivadas e apoiadas as medidas que incrementam as taxas de natalidade, adequando os modelos de organização social a essa prioridade, e fazer sem receio uma gestão proativa dos fluxos legais de migração, para contribuir para um reequilíbrio saudável das pirâmides etárias.

Será, no entanto, no modelo de distribuição de rendimentos que a maior alteração virá a ser exigida. Exemplos como o que está a ocorrer sob os nossos olhos em França mostram que os ganhos relativos que as remunerações dos capitais têm vindo a consolidar em relação à remuneração do trabalho nas últimas décadas conduziram o modelo económico e social do Estado-providência a uma condição de insustentabilidade e ingovernabilidade, em que há poucos vencedores e muitos perdedores.

Mácron pretendeu integrar os 42 subsistemas que constituem o sistema francês de pensões. Reformas desta amplitude têm múltiplos impactos e geram tensões sociais só possíveis de gerir com uma base de consenso robusta. Para arrolar os aliados necessários para a reforma da proteção social, em França ou noutros Estados-providência, é preciso ter lucidez para quebrar o ciclo demográfico depressivo e coragem para corrigir os desequilíbrios na remuneração do trabalho em relação ao capital.

Eurodeputado