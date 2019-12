As autoridades chilenas anunciaram, esta quarta-feira, que foram encontrados restos mortais na zona onde o avião da Força Aérea perdeu o contacto com a base. A bordo do avião com destino à Antártida, que desapareceu na segunda-feira, iam 38 pessoas.

A Força Aérea deu-nos uma notícia que nos deixou consternados: a descoberta de corpos no mar de Drake e também parte da fuselagem que corresponde ao avião atingido, que é o C130 da FACh [Força Aérea do Chile]", disse o governador da região de Magalhães, José Fernandéz, à agência espanhola Efe.

As buscas começaram a realizar-se no próprio dia, com a ajuda da Marinha chilena.

Recorde-se que o o contacto “via rádio” do avião foi interrompido às 18h31, depois de o avião ter descolado da base aérea de Punta Arenas, a sul do país.