A 'pirralha' do ano

A nova presidente da Comissão Europeia apresentou ontem em Estrasburgo o Pacto Ecológico Europeu, um conjunto de metas e medidas para tornar a UE mais amiga do ambiente. Este documento importantíssimo talvez não existisse se não fosse a teimosia de Greta Thunberg, que tem dedicado os últimos anos da sua ainda curta vida a alertar os políticos para a catástrofe climática iminente caso não sejam tomadas quaisquer medidas. Talvez por isso, a Time elegeu-a “personalidade do ano”.

A passagem de Greta por Portugal há cerca de uma semana desencadeou reações desencontradas. O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, escreveu-lhe uma carta de boas-vindas ao país. Marcelo demarcou-se, justificando não querer dar a impressão de estar a fazer aproveitamento político (se calhar já se arrependeu). E houve outros ainda que a atacaram abertamente.

Homens, sobretudo, que se consideram conservadores (ou até mesmo cavalheiros à moda antiga) não se coíbem de dizer as coisas mais desagradáveis sobre a jovem que dá a cara pelo ambiente. Desde o “pirralha” de Bolsonaro a “esta menina devia era estar na escola” ou, pior, que Greta terá uma deficiência e como tal não merece crédito.

Se acreditam mesmo nisso, como se permitem recorrer a argumentos tão rasteiros? Porque acham que é legítimo abrir um parêntesis nas regras mais elementares da boa educação, para não dizer da decência, para denegrir a jovem sueca? Afirmações destas só revelam que, ao contrário do que dizem, a levam muito a sério.

Na realidade, parece-me exagerado elevar Greta Thunberg a grande líder espiritual da atualidade. Mas não é menos patético ver adultos a fazerem ataques a uma rapariga de 16 anos que pura e simplesmente se bate por um planeta mais limpo. Pode não se gostar dela, pode-se ficar irritado com a sua teimosia, pode considerar-se que o ambientalismo é uma moda, pode-se até achar que ela é feia ou maldisposta, mas a sua mensagem é inatacável: o modo de vida moderno está a destruir o planeta e todos temos o dever de fazer alguma coisa para travar esse processo.

E, embora não veja Greta como um modelo para os adultos, acho que pode sê-lo para as crianças. Falte ou não à escola, dá um exemplo muito melhor do que os jogadores de futebol que os miúdos idolatram, com as suas fatiotas de mau gosto, os seus penteados estapafúrdios e os seus carros exorbitantes que só poluem o ambiente.