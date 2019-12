Encontros, tarefas, entregas, compromissos e tantos outros planos. Sabemos que vivemos demasiado atarefados e, por isso, é muito importante reservar o tempo necessário para fazer cada coisa e apontá-lo para que nada fique esquecido.

Com a Mr. Wonderful pode aproveitar ao máximo cada dia, semana e mês do ano. A marca já lançou as novas agendas e calendários de parede e de mesa para o ano de 2020.

Sobre a marca:

A Mr.Wonderful nasceu como um atelier de design gráfico divertido, que transmite diariamente felicidade e otimismo através das suas mensagens positivas, tanto nas redes sociais como pelos seus produtos.

Desenho e criatividade são a receita milagrosa que está na base das criações práticas e originais. Em apenas seis anos a marca cresceu de forma exponencial, contando hoje com 3000 pontos de venda, divididos em 30 países.