O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, afirmou estar tranquilo com o início da instrução do processo do furto e achamento do armamento de Tancos, que irá ter inicio no dia 8 de janeiro de 2020.

"Eu sempre estive tranquilo. Sempre estive tranquilo e, portanto, vou aguardar o andamento desse processo, porque num Estado de direito pode acontecer", afirmou em declarações à Lusa, depois de ter estado presente numa aula aberta organizada pela Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Azeredo Lopes será ouvido a 3 de fevereiro, avançou a SIC Notícias. O ex-ministro está acusado pelo Ministério Público (MP) de quatro crimes, no caso do encobrimento da operação que levou ao achamento do material militar que tinha sido roubado dos paióis de Tancos. Entre os crimes constam denegação de justiça, abuso de poder, favorecimento e prevaricação.

O processo de Tancos tem no total 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa, mas também o diretor nacional da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira, o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e o ex-fuzileiro João Paulino.