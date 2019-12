Mais dois nomes do Rock in Rio Lisboa 2020 foram revelados esta quarta-feira. Depois de Foo Fighters, a organização do festival confirmou a presença de Camila Cabello e o regresso da banda Black Eyed Peas, no dia 20 de junho.

Camila Cabello, cantora cubana, vai ter a sua estreia em Portugal. A artista já recebeu vários prémios e nomeações para os Grammy. Entre os seus singles de maior sucesso estão “Havana” e “Señorita”.

Os Black Eyed Peas são uma das bandas mais conhecidas internacionalmente e contam com mais de 30 anos de carreira e 87 prémios arrecadados. Autores de hits como “Where Is the Love?” ou “I Gotta Feeling”, vão regressar a Portugal, mais de dez anos depois, desde a sua estreia no festival, em 2004.

O Rock in Rio Lisboa vai regressar ao Parque da Bela Vista nos fins de semana de 20 e 21 de junho e 27 e 28 de junho.