José Miguel Júdice fez duras críticas a Rui Rio por ter escolhido a maçonaria como um dos principais temas do debate interno. “Está a fazer o que Trump fez aos seus adversários”, afirmou, na SIC, o ex-dirigente do PSD. Para o comentador, “não se pode atirar à cara de um adversário político do mesmo partido que com ele o país seria manipulado por forças ocultas”.

Rui Rio disse, no debate na RTP, que um Luís Montenegro e Miguel Pinto “são conhecidos como sendo da maçonaria”. O líder do PSD já tinha associado a maçonaria a “interesses secretos, obscuros e pouco transparentes”.

O grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL) reagiu às afirmações de Rui Rio. Fernando Lima, em declarações ao semanário SOL, condenou “afirmações primárias e antimaçónicas que já não fazem sentido nenhum no século XXI”.

No debate, na RTP, Luís Montenegro garantiu que não pertence à maçonaria. Miguel Pinto Luz revelou que pertenceu à maçonaria «há mais de dez anos», mas saiu quando começou a exercer cargos públicos.