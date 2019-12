O pedido de libertação de Rosa Grilo, suspeita do homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo, foi rejeitado, avança a TVI. De acordo com a estação televisiva, a defesa da viúva vai recorrer da decisão.

Recorde-se que o pedido para a libertação de Rosa Grilo tinha sido apresentado na sexta-feira, depois da libertação de António Joaquim, o seu amante, que ficou com Termo de Identidade e Residência.

Segundo a TVI, o tribunal recusou a libertação de Rosa Grilo por considerar que se mantêm os pressupostos que levaram a que lhe fosse aplicada a medida de coação de prisão preventiva.