Os portugueses gastaram, em média, 637,74 euros durante a sua estadia em alojamento local. Esta é uma das principais conclusões da segunda edição do Barómetro do Alojamento Local, da HomeAway, em colaboração com o Centro de Investigação em Comunicação Aplicada e Novas Tecnologias (CICANT) e com o Departamento de Turismo da Universidade Lusófona.

O estudo refere ainda que mais de 1,98 milhões de viajantes, residentes em Portugal, terão ficado hospedados pelo menos uma vez num alojamento local. A grande maioria dos inquiridos (84,9%) utilizou esta opção de estadia entre uma a quatro vezes durante o período de análise do estudo.

As famílias, refere o estudo, são os principais utilizadores desta modalidade (42,1%), seguindo-se os casais (39,5%) e os grupos de amigos (17,5%). “Neste contexto, verifica-se que a grande maioria das estadias (94%) têm uma duração até sete noites e o número médio de turistas presentes no alojamento é de 3,7 pessoas”.

O tipo de alojamento preferido dos viajantes é o apartamento, com 51,6%, seguindo-se as moradias (27,1%).

No que diz respeito ao destino, Algarve (25,1%), região Norte (22,4%) e Centro (19,3%), são as regiões mais escolhidas pelos portugueses. Ainda assim, os valores são inferiores aos do ano passado porque o Alentejo registou um aumento significativo este ano: 18,2%, mais cinco pontos percentuais do que em 2018.