Depois de vários dias de sol, prepara-se para o regresso do mau tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou doze distritos do continente sob aviso amarelo esta quinta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, queda de neve e precipitação.

Devido à previsão de chuva forte e, por vezes, persistente, os distritos de Viseu e Vila Real vão estar sob aviso amarelo entre as 09h00 e as 21h00 de quinta-feira. Também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, vão estar sob o mesmo aviso no mesmo período de tempo, mas também devido à agitação marítima entre as 00h00 de quinta-feira e as 06h00 de sábado.

Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 00h00 de quinta-feira e as 06h00 de sábado.

Segundo o IPMA, devido à previsão de queda de neve vão estar sob aviso amarelo os distritos de Castelo Branco e da Guarda entre as 03h00 e as 12h00 de quinta-feira.