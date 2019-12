A ilha do Faial nos Açores foi, esta terça-feira à noite, novamente palco de um sismo, com magnitude de 3,2 na escala de Richter com epicentro a cerca de 30 quilómetros da freguesia do Capelo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou, através de comunicado, que o sismo foi registado às 22h23 horas (23h23 horas em Portugal continental) pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O sismo foi sentido com maior intensidade em Capelo, Castelo Branco e Feteira (concelho da Horta, ilha do Faial).

Sublinhe-se que desde o dia 3 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.