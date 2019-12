lam·bão

As nozes e as amêndoas são os meus snacks diários e constantes, admito, mas também fazem parte dos lanches do meu filho.

Estes frutos secos são reconhecidos por serem ricos em vitamina E, que tem acção antioxidante, necessária para a formação de glóbulos vermelhos e tecido muscular. Mas, além de vitamina E, são fontes abundantes de potássio e vitaminas do complexo B.

Esses nutrientes combatem os radicais livres, responsáveis pelo stresse oxidativo do organismo, contribuindo assim para a prevenção de algumas doenças.

Por isso, fica aqui uma receita para incluir na sua vida e também para um spin nos tradicionais frutos secos na mesa de Natal.

Com Amor

Sticky de Frutos Secos com Citrinos e Especiarias

Ingredientes

1 copo de nozes

1 copo de amêndoas

1 colher de café de canela

1 colher de café de curcuma

1 dedo de gengibre fatiado

2 colheres de sopa de mel de Mação

2 grãos de sal rosa

Sumo de ½ laranja

Método

Num frasco coloque os últimos 6 ingredientes e agite bem para tomar sabor. Deixe a repousar até usar.

Leve uma frigideira a lume alto e deixe ficar bem quente.

Reduza o lume e coloque os frutos secos na frigideira.

Segurando a frigideira pelo cabo, faça movimentos sobre o lume para que os frutos tostem por igual. Cuidado para que não queimem. Adicione a mistura de especiarias e envolva bem, para tomar gosto por igual. Deixe repousar um bocado para secarem.