A chuva está de volta, esta quarta-feira, e traz consigo aguaceiros fracos e pouco frequentes no norte e centro do país. Para a região sul, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê apenas céu muito nublado que, gradualmente, se irá tornar em pouco nublado.

É esperado que os períodos de chuva se registem apenas até meio da manhã e há possibilidade de neve acima dos 1200 metros. A temperatura máxima vai ainda descer.

Em Lisboa, os termómetros vão oscilar entre os 8 e os 15 graus. No Porto, as temperaturas registadas vão estar entre os 9 e os 14 graus.

Guarda e Bragança são os distritos onde a temperatura mínima mais baixa vai ser registada, com uma previsão de 3 graus. Em Sagres, está prevista uma temperatura máxima de 18 graus.

Nas ilhas, a ilha do Funchal vai registar 23 graus de máxima e, para Porto Santo, o IPMA prevê de temperatura máxima menos três graus.

Ponta Delgada, Santa Cruz das Flores e Angra do Herísmo vão registar 17 graus de máxima, apesar do tempo nublado.