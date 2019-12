Vários polícias foram atingidos durante um tiroteio em Nova Jersey, nos Estados Unidos, segundo a imprensa norte-americana. Um dos autores do crime já foi neutralizado pelas autoridades, de acordo com a CNN e uma mulher ainda se encontrada barricada no interior de uma adega.

O alerta foi dado pelas 12h40 (17h40 em Lisboa). O incidente ainda está a decorrer e os tiros estarão a ser disparados entre a Martin Luther King Drive e a Bayview Avenue.

Várias estradas foram encerradas devido à situação. As escolas do estado de Nova Jersey encontram-se fechadas, com alunos e funcionários dentro do estabelecimento escolar. Segundo a administração escolar do estado norte-americano, todos se encontram em segurança. "Todos os alunos e funcionários estão seguros, no entanto, TODAS as escolas estão atualmente fechadas devido à atividade policial", informaram, através das redes sociais.

“Precisamos de muitas orações agora para os oficiais de Jersey City. Mantenham todas as pessoas envolvidas nos vossos pensamentos", escreveu a Associação Benevolente dos Policiais do Estado de Nova Jersey, na sua página oficial de Twitter.

O governador Phil Murphy já lançou um comunicado sobre o tiroteio. "Fui informado sobre a situação que se desenrola em Nova Jersey. Os nossos pensamentos e orações estão com os homens e mulheres do Departamento de Polícia de Jersey City, especialmente com os policiais baleados durante este impasse, e com os residentes e crianças que se encontram atualmente trancadas em escolas".