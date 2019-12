A fase de instrução do caso de Tancos vai arrancar a 8 de janeiro de 2020. Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, será ouvido a 3 de fevereiro, avança a SIC Notícias.

Recorde-se que a instrução do processo será liderada pelo Juiz Carlos Alexandre.

De acordo com o despacho de abertura de instrução, citado pela agência Lusa, o juiz agendou 30 inquirições. As audições vão começar com os arguidos Válter Abreu e Jaime Martins Oliveira, ambos acusados pelo furto das armas, e terminam a 13 de fevereiro com o interrogatório do arguido Gabriel Matos Moreira, também acusado pelo mesmo crime e que se encontra em prisão preventiva.

Azeredo Lopes está acusado pelo Ministério Público (MP) de quatro crimes, no caso do encobrimento da operação que levou ao achamento do material militar que tinha sido roubado dos paióis de Tancos. Entre os crimes constam denegação de justiça, abuso de poder, favorecimento e prevaricação. O processo de Tancos tem no total 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa, mas também o diretor nacional da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira, o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e o ex-fuzileiro João Paulino.