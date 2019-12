A Assembleia do Livre decidiu não aplicar qualquer sanção disciplinar a Joacine Katar Moreira, embora critique o comportamento da deputada.

"O partido estará sempre presente, como sempre esteve, mas com eficácia e constância acrescida, a prestar todo o suporte para que o mandato parlamentar de Joacine Katar Moreira pelo LIVRE seja exercido com uma qualidade tão grande quanto os membros e apoiantes do LIVRE desejam e os nossos concidadãos merecem", lê-se na resolução da Assembleia do Livre, publicada esta terça-feira.

No entanto, o Livre apela ainda a que seja trabalhada “a confiança entre Grupo de Contacto e a Deputada do LIVRE, ultrapassando o clima de desentendimento decorrente de mal entendidos e divergências em relação a factos ocorridos no passado” e admite que considera “gravosas” algumas das declarações de Joacine Katar Moreira à comunicação social. ”[As declarações] foram gravosas para a honra e dignidade do partido, dos seus membros, apoiantes e simpatizantes, assim como dos seus órgãos. Lamenta ainda profundamente que elas tenham sido produzidas e que não tenha existido um pedido de desculpas pelas mesmas, esperando que esta situação não se venha a repetir”, lê-se.

Recorde-se que em causa estava a atitude da deputada durante a votação de uma proposta do PCP sobre as agressões israelitas na Faixa de Gaza e uma eventual ação disciplinar pela abstenção de Joacine, que não se irá concretizar. A conclusão surge depois de "22 horas de trabalhos" entre a Comissão de Ética e Arbitragem, Joacine Katar Moreira e o Grupo de Contacto.